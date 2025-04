Paulina Krupińska po raz kolejny pokazała na co ją stać. Piękna Polka od lat znajduje się w czołówce najlepiej ubranych gwiazd w naszym kraju. Tym razem nasza miss pojawiła się na czwartkowej Domówce Zalando, podczas której przedstawiono nową kampanię wiosna-lato 2015 “Wymarzoną garderobę znajdziesz na Zalando”. Gwiazda, która była gościem honorowym imprezy zrobiła furorę. Wiosenna, kobieca stylizacja i świeży, lekki makijaż to wybór doskonały.

Ubierz się jak Paulina Krupińska

Miss Polonia Paulina Krupińska miała na sobie total look z Zalando, w tym sukienkę marzeń znaną z reklamy telewizyjnej. Kreacja została specjalnie zaprojektowana przez brytyjską markę Closet. Można ja kupić w internecie za 269 złotych. Oprócz tego Paulina miała na sobie kurtkę z szalowym kołnierzem marki ONLY, a także kopertówkę w tym samym kolorze od Abro. Gwiazda swój look uzupełniła szpilkami w kolorze nude z metką Guess.

Wszystkie ubrania i dodatki, które miała na sobie możecie kupić w internecie. A biorąc pod uwagę pogodę, nie wychodzenie z domu to póki co dobra opcja :)

