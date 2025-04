37-letnia Nicole Scherzinger wygląda doskonale! A ostatnio miała na sobie ultra modny zestaw w stylu Kim Kardashian. Obcisła ołówkowa spódnica i króciutki sweterek wyglądają bardzo sexy. A do tego szpilki w kolorze nude i ogromne okulary przeciwsłoneczne w stylu lat 70. Całość wygląda bardzo wyzywająco, ale modnie i trendy.

Ubierz się w stylu Nicole Scherzinger

Przeszukałyśmy oferty polskich sklepów w poszukiwaniu ubrań w stylu naszej gwiazdy, które w najlepszym przypadku byłyby na wyprzedaży. Udało się! Krótki sweter znajdziecie na Zalando w obniżonej o 30% cenie. Podobnie jest z okularami. W Mango kupicie je przecenione o połowę.

Back to work. I ❤️ #NYC Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Nicole Scherzinger (@nicolescherzy) 1 Lip, 2015 o 1:57 PDT

A co do reszty nie jest już tak różowo. Ołówkowa spódnica z wysokim stanem pochodzi z Topshopu. I jest to koszt ok. 200 złotych. Zaś szpilki z New Looka kupicie za ok. 99 złotych. Na koniec dodałyśmy błyszczyk Diora w identycznym odcieniu do tego, którego używa Nicole Scherzinger. Podoba się wam?

