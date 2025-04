Paparazzi przyłapali Nicki Minaj w Nowym Jorku. Gwiazda, która słynie z kontrowersyjnych stylizacji tym razem wyglądała bardzo...normalnie. Nicki Minaj miała na sobie dzianinową sukienkę, którą połączyła z czarnym płaszczem i torebką francuskiego domu mody Hermes. Całość uzupełniła kolczykami - kołami w kolorze srebra i...białymi botkami. Buty w tym kolorze wzbudzają mieszane uczucia, jednak w tym przypadku wyglądały fantastycznie. Nie uważacie?

Ubierz się jak Nicki Minaj w czerń i biel

Czarny płaszcz znalazłyśmy w zimowej ofercie Bonprix, zaś sukienkę w kolekcji marki Bonjour & Kiss. Do tego botki z River Island i niedrogie kolczyki z New Yorkera. A na koniec czerwona torebka. Model, który wybrałyśmy pasuje do całości, a znajdziecie go w sklepach Parfois.

