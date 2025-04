Natalia Siwiec została twarzą Tiffi i właśnie na otwarciu nowego butiku tego polskiego brandu pojawiła się w iście letniej stylizacji. Podziwiamy jej odwagę bo temperatura wciąż nie pozwala na tak lekkie looki. Jednak gwiazda na czerwony dywan może założyć wszystko. My tę prostą stylizację polecamy na dużo cieplejsze dni, ale już teraz podpowiadamy, w których sieciówkach znajdziecie ubrania w stylu Natalii Siwiec.

Ubierz się jak Natalia Siwiec

Biała sukienka to must-have lata 2015. Model, którym zastąpiłyśmy kreację Siwiec pochodzi z najnowszej kolekcji Camaieu. Celebrytka i jedna z najlepiej ubranych Polek ozdobiła ją paskiem z jasnej skóry. My podobny w stylu etno wypatrzyłyśmy w sklepie interntowym H&M. Trend etno jest wciąż na czasie dlatego model tego typu sprawdzi się przy wielu stylizacjach. Jako ozdoba prostej tuniki czy element podkreślający talię.

Kopertówkę znalazłyśmy w Mango zaś sandałki na obcasie w River Island. Na koniec jeszcze delikatny naszyjnik w kolorze złota z H&M i look gotowy. Całość uzupełniłyśmy czerwonym lakierem do paznokci Marca Jacobsa (w końcu "Lola" to najbardziej pożądana czerwień), a także paletką cieni do powiek The Body Shop. Jak wam się podoba ten look?

