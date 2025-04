29-letnia modelka Lily Donaldson znana jest wam najlepiej ze swojego kontraktu z Victoria's Secret. To ta piękna Brytyjka obok największych nazwisk modelingu promuje produkty marki i nosi zacne miano "Aniołka". Może zatem warto podejrzeć w czym chodzi na co dzień?

Okazuje się, że modelka stawia na luźny styl rodem z lat 90. Ostatnio paparazzi przyłapali ją gdy ta wybierała się do hotelu podczas swojej wizyty w Cannes. Miała na sobie dżinsowe szorty i kurtkę z denimu, którą przewiązała w pasie. Do tego najprostszy top na cienkich ramiączkach, wysokie buty i okulary w stylu retro. Look doskonały na letnie dni, festiwal czy wieczorne imprezy w plenerze.

W związku z tym wybrałyśmy się na wirtualne zakupy w poszukiwaniu elementów jej stroju. Kurtkę znalazłyśmy w New Look zaś szorty w Tally Weijl. Buty wybrałyśmy z kolekcji dostępnych na Zalando.pl a okulary przeciwsłoneczne w charakterystycznym kształcie to model kultowej marki Persol. Jak wam się podoba?

fot. ONS.pl

