Margaret pojawiła się ostatnio na próbach do koncertu Europa To My. Młoda gwiazdka po raz kolejny pokazała, że ma świetny styl. W momencie gdy Edyta Górniak na scenie pojawiła się wyciągniętych dresach, Margaret postawiła na czarny total look. Prosty do naśladowania, wygodny i modny zestaw, który doskonale wpasuje się na pierwsze dni szkoły.

Reklama

Ubierz się do szkoły jak Margaret

Sportowe buty i czarne rurki a do tego zwykły czarny tank top, ozdobny biustonosz i okulary. Wisienką na torcie była wełniana czapka z woalką.

Holaa !! Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Olga Victoria 💕 (@dirty_closet) 3 Lis, 2013 o 5:06 PST

Czarne rurki znalazłyśmy w H&M a tank top na wyprzedaży w sklepie internetowym polskiej marki Troll. Do tego stanik z ozdobnymi ramiączkami z New Look i okulary przeciwsłoneczne z jesiennej kolekcji Mango. Jednak najmocniejszym elementem całości są kultowe buty gwiazdy. Margaret miała na sobie słynne Air Jordany 13-stki. Model sięgający kostki chyba nigdy nie wyjdzie z mody. A wy co o tym myślicie?

Reklama

Więcej modnych propozycji na jesień 2015:

Modne kardigany maxi na przełom sezonów Nasz hit! Sportowe buty z jesiennych kolekcji Najmodniejsze kolory jesieni!