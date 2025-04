Magda Steczkowska to jedna z tych gwiazd, której naszym zdaniem poświęcamy zbyt mało uwagi. Artystka za każdym razem wygląda stylowo i modnie. Łączy polskich projektantów z niedrogimi ciuchami i dodatkami z sieciówek tworząc tym samy fantastyczne looki. tym razem paparazzi przyłapali ją jak wychodziła z nagrania programu "Pytanie na Śniadanie". Magda Steczkowska miała na sobie różowy płaszczyk Mohito, sukienkę z H&M, a także szpilki z otwartym palcem z Mohito i obszerny szal Reserved. Wszystko wyglądało ładnie i składnie.

Reklama

Ubierz się jak Magda Steczkowska

My idąc tym tropem wybrałyśmy dla was zamienniki z popularnych sklepów, które stworzą równie ciekawą stylizację. Jasne buty wybrałyśmy z kolekcji polskiej marki Solo Femme, zaś torebkę z frędzlami znalazłyśmy w wiosenno-letniej ofercie Mango. Do tego płaszczyk od Just Paul - marki, którą uwielbia Zosia Ślotała. Sukienkę zaś kupicie w sklepach by Insomnia. W związku z tym, że jest wiosna obszerny szal zamieniłyśmy na lżejszy model Wrangler. Na koniec jeszcze akcent w postaci kremowej pomadki Dior.

Look, który pokazała Magda Steczkowska to ultra kobiecy zestaw. Sprawdzi się zarówno na randce jak i w pracy w biurze. Podoba się wam?

Reklama

Zobaczcie więcej stylizacji polskich gwiazd:

Sonda: styl których gwiazd podoba wam się bardziej?

Stylowe Polki na pokazie MMC Studio Design

Celebrytki na pokazie marki kosmetycznej