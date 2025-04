25-letnia Lily James to brytyjska aktorka, o której za chwilę będzie bardzo głośno. Wschodząca gwiazda znana przede wszystkim z serialu "Downton Abbey", zagrała właśnie tytułową rolę w filmie "Kopciuszek", gdzie wystąpiła u boku samej Cate Blanchett. A jak to bywa w Hollywood kariera tworzy się błyskawicznie. Wykorzystujemy ten moment by przybliżyć wam odrobinę jej styl.

Reklama

Ubierz się w stylu Lily James

Paparazzi sfotografowali aktorkę, gdy ta wychodziła po nagraniu ze studia ABC. Ubrana w delikatne szarości i złote sandałki wyglądała dziewczęco i bardzo stylowo. Do tego delikatny makijaż i prosta fryzura. Czujemy, że gwiazda pokaże jeszcze nie jeden fantastyczny look.

Ubrania w stylu gwiazd z polskich sklepów

Próbując znaleźć ubrania i dodatki w stylu Lily James zajrzałyśmy do popularnych sklepów. I udało się! Szary płaszcz w jej stylu znalazłyśmy w wiosennej kolekcji F&F, a luźną sukienkę w ofercie polskiej projektantki Agi Guz. Niewielką torebkę - puzderko kupicie w Mango, zaś złote sandałki na szpilce w River Island. Na koniec masywny naszyjnik z H&M i makijaż. Od razu do głowy przyszła nam limitowana kolekcja do makijażu MAC, sygnowana disnejowskim hitem "Cinderella". Ceny wszystkich produktów znajdziecie w naszej galerii znajdującej się poniżej.

Reklama

Więcej modowych hitów w stylu gwiazd:

Kasia Tusk podkład głos w "Kopciuszku"

Ubierz się w sieciówkach w stylu Małgorzaty Sochy

Młode gwiazdy na imprezie charytatywnej

Poznaj nowy stylizacyjny projekt Jessiki Alby