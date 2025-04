Media rozpisywały się ostatnio na temat jej 3. ciąży a także...nowego uczesania. Jej grzywka biła rekordy a o fryzurze księżnej Kate wspominały nie tylko plotkarskie serwisy, ale również poważne dzienniki brytyjskie...My jednak skupimy się na jej pierwszym, oficjalnym wyjściu po narodzinach księżniczki Charlotte. Kate pojawiła się w Anna Freud Centre. Ośrodku, który pomaga chorym dzieciom.

Księżna Kate w sukience w pepitkę

Wizyta w Anna Freud Centre to nie tylko kolejny znak, że rodzina królewska doskonale wypełnia swoje obowiązki, ale również potwierdzenie, że stylizacyjnej wpadki księżnej raczej się nie doczekamy. Tym razem Kate postawiła na jedwabną sukienkę koszulową projektu Ralpha Laurena. A także czółenka z zamszu Staurta Weitzmana (model, który miała na sobie w większości sklepów internetowych jest już wyprzedany), a także z kopertówką brytyjskiego domu mody Mulberry.

Jak można się domyślić wyglądała kwitnąco a do tego jakże stylowo. Klasyczna pepitka i czarne dodatki to świetne połączenie. No chyba, że macie inne zdanie?

Ps.

Ceny rzeczy, które nosi księżna Kate znajdziecie zaglądając do naszej galerii.

