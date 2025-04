36-letnia Kourtney Kardashian przez wielu uznawana jest za najlepiej ubraną ze swoich celebryckich sióstr. My się pod tym podpisujemy chociaż nie obiema rękami :) Jednak ostatnio zachwyciła nas swoją prostą i wygodną stylizacją. Podczas spaceru z dzieciakami założyła dresy, które uzupełniła topem na ramiączkach i szpilkami. Połączenie butów na obcasie i sportowych spodni było hitem jakiś czas temu - jak widać trend powraca?

Modna mama, czyli Kourtney Kardashian

Look ten w bardzo prosty sposób stworzycie z ubrań, które macie w swojej szafie. Jednak jeśli nie znajdzie się tam czarna bluzka na cienkich ramiączkach to kupicie niemal identyczną w H&M. Czerwone spodnie dresowe znalazłyśmy na Zalando.pl zaś szpilki w Zarze. Do tego czarne okulary przeciwsłoneczne Oakley i naszyjnik Solar. Zestaw gotowy!

Kourtney Kardashian jest tym przykładem mamy, która nawet na co dzień pamięta by być sexy. My jesteśmy fankami tego stylu. Może nie w każdej sytuacji z dwójką małych dzieci będziemy czuły się komfortowo na obcasach niemniej warto spróbować. A jakie jest wasze zdanie?

fot. ONS.pl

