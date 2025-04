Siostry Kardashian znane są przede wszystkim z czerwonych dywanów jednak jak ubierają się na co dzień? Jak każda z nas. 36-letnia Kourtney Kardashian (uważana za najbardziej stylową Kardashiankę), przyłapali paparazzi podczas gdy ta odbierała swoją córkę z zajęć. Celebrytka w prostym, sportowym looku wyglądała świetnie. Mamy zatem dla was rzeczy, z których stworzycie ten prosty i stylowy look rodem z Hollywood.

Ubierz się jak Kourtney Kardashian

Gwiazda w czarnych legginsach i dopasowanych kolorem sportowych butach. Bordowej bluzie, czapce z daszkiem o okularach wyglądała całkiem normalnie. Znajdujemy tu jednak 2 akcenty, które sprawiły, że całość zyskała modowego smaczku. Okulary, które ma na sobie z lustrzanymi szkłami dały zestawowi odrobiny ekstrawagancji, podobnie jak czapka z daszkiem zrobiona ze skóry. Tak niewiele potrzeba żeby codzienny outfit zyskał nowego wydźwięku.

fot. ONS.pl

Czarne legginsy znajdziecie w sklepie internetowym Topshop, zaś bluzę z kapturem kupicie w H&M. Do tego czarne buty z zimowej kolekcji New Balance i okulary przeciwsłoneczne z letniej linii New Look. Całość uzupełniłyśmy czapką z daszkiem, którą znalazłyśmy na Zalando.pl. Podoba wam się taka inspiracja?

