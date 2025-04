Kim Kardashian wciąż obserwowana przez prasę na całym świecie nie zaliczył jeszcze wpadki. Oczywiście chodzi o jej 2. ciążę. Pamiętamy wszystkie jej nieudane looki z czasu pierwszej, kiedy to dobór stroju do zmieniającej się figury dawał dużo do życzenia. Póki co mamy dla was zestaw, którym zainspirować może się nie jedna przyszła mama.

Ubierz się jak Kim Kardashian w ciąży

Gwiazda miała na sobie wciąż modne poprzecierane rurki, które połączyła z sandałkami na szpilce. Klasyczny model z cienkim paseczkiem przewija się przez jej stylizacje już dłuższy czas. Nie dziwne bo są zgrabne i wydłużają nogi. Gwiazda swój look uzupełniła płaszczem Balmain z pagonami na ramionach a także t-shirtem swojego faceta. Koszulka, która pochodzi z 1992 roku to model symboliczny i nie dostępny w regularnej sprzedaży. T-shirt upamiętniający trasę koncertową zespołu nosił wcześniej Kanye West.

“The Ramones sound fiercer than they have in years on Mondo Bizarro.” –Rolling Stone on “Mondo Bizarro” released today in 1992. Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Ramones (@ramones) 2 Wrz, 2015 o 5:28 PDT

Rurki w stylu Kardashian kupicie w H&M. Modeli z przetarciami jest wiele dlatego nasza opcja nie jest jedyną. Płaszcz znaleziony na Zalando.pl pochodzi z kolekcji tańszej linii Balmain - Pierre Balmain. Tańszy, chociaż nie tani zamiennik jest bardzo w stylu Kim. Do tego wyszukałyśmy okulary z AM Eyewear, które doskonale wpasują się w look. Sandałki na obcasie to znalezisko ze sklepu internetowego River Island. Podoba się wam całość?

