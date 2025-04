38-letnia Kerry Washington ("Django", "Skandal", "Mr. & Mrs. Smith), to świetny przykład aktorki, która wie jak dobrze wyglądać. Doskonale podkreśla zalety swojej figury i nawet w ciąży prezentowała się pięknie. Ostatnio gwiazda pokazała się w słynnym programie "Good Morning America" w fantastycznym zestawie. Żółty komplet w uzupełnieniu z seksownymi sandałkami i designerską torebką wyglądały świetnie.

Kerry Washington w świetnej stylizacji

Okazuje się, że każdy element jej stroju możecie kupić za pośrednictwem internetu. Sklepy takie jak Lyst.com, Nordstrom.com oficjalna strona Christiana Louboutina oferują te produkty z wysyłką do Polski. Jak się dowiedziałyśmy żółty komplet Kerry Washington pochodzi z wiosenno-letniej kolekcji amerykańskiej projektantki Tanyy Taylor. Bluzka i spódnica wyglądają dobrze zarówno razem jak i osobno. Intensywny kolor i modny print to coś co musi znaleźć się w szafie każdej fashionistki.

Kerry Washington uzupełniła żółty komplet pięknymi sandałkami na obcasie "True Blue" od Christiana Louboutina. Zaś biała torebka to "Daphne" z nowej kolekcji Jasona Wu. Nosi ją nie tylko Kerry, ale również m.in.: Kate Bosworth, Jamie King, Reese Witherspoon i Kate Blanchett.

Ceny produktów i więcej zdjęć samej gwiazdy znajdziecie po zajrzeniu do naszej galerii.

