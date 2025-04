Keira Knightley to jedna z tych gwiazd, które bez zbędnych kontrowersji i zabiegów PR-owych należy do najlepiej ubranych kobiet show biznesu. Brytyjska aktorka pojawiła się ostatnio w Londynie w bardzo dziewczęcej i prostej stylizacji, na którą składała się beżowa sukienka z dzianiny, skórzana kurtka z pikowaniem i buty na modnym obcasie "kaczuszce".

Ubierz się jak 29-letnia Keira Knightley

Czarną kurtkę z imitacji skóry znalazłyśmy w New Yorkerze, sukienkę zaś w promocyjnej cenie w sklepie internetowym Top Secret. Do tego buty niemal identyczne do tych Keiry kupicie w sklepach Hego's Milano. A na koniec prosta torba na długim pasku z F&F i czarne rajstopy z H&M. Bez tych ostatnich nie wyobrażamy sobie jesieni i zimy. Rajstopy w tym kolorze to niemal podstawa.

