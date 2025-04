36-letnia Katherine Heigl pojawiła się ostatnio na imprezie na rzeczy wspierania schronisk dla psów. Aktorka podczas spotkania namawiała do adopcji zwierząt a nie ich kupna. W Agoura Hills pojawiła się w banalnej stylizacji, którą urozmaiciła modnymi dodatkami. Szpilki w panterkę i czerwona torebka nadały całości smaczku.

Katherine Heigl w zestawie na koniec lata

Białe szorty i czarny top to połączenie, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. Jednak jak się okazuje w miksie z panterką i mocnym kolorem może się nadać nie tylko na co dzień a na ważniejsze okazje. Prostota w połączeniu z ekstrawagancją. Szał!

Hit Agoura Hills for the Saved In America screening yesterday. If you care about pets see this film! #adoptdontshop Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Katherine Heigl (@katherineheigl) 16 Sie, 2015 o 12:17 PDT

Białe szorty w stylu gwiazdy znalazłyśmy w ofercie marki Halens, zaś prosty top kupicie w H&M. Czerwona torebka w stylu Hermes pochodzi z Topshop zaś czółenka na niewielkim obcasie znajdziecie w Mango. Do tego kolczyki z promocji, które wciąż panują w Top Secret a także okulary kultowej marki z Australii AM Eyewear. Całość uzupełniłyśmy odcieniem D for Danger od Mac Cosmetics, który jest aktualnie w sprzedaży. Jak wam się podoba?

