39-letnia Katarzyna Glinka to aktorka, która dość rzadko pojawia się na czerwonych dywanach. Dlatego tym bardziej z ciekawością się jej przyglądamy. Tym razem gwiazda "Pierwszej Miłości", "Och, Karol 2" i "Dlaczego Nie!", została przyłapana przez paparazzi gdy wychodziła z nagrania weekendowego programu śniadaniowego Dzień Dobry TVN.

Ubierz się w letnim stylu aktorki

Kasia Glinka miała na sobie letni zestaw, który sprawdzi się na co dzień. Krótka spódniczka w pastelowym kolorze w połączeniu z turkusowym topem wygląda świetnie. Aktorka miała również na sobie płaskie buciki z wiązaniem na kostce, które robią furorę w tym sezonie. Pamiętajcie jednak, że ten model może skracać nogi. Dlatego łączcie je z długościami "mini" lub rurkami.

Do tego aktorka założyła letni płaszczyk z lekkiego materiału, który świetnie sprawdza się w naszym klimacie. Rano wychodząc do pracy jest chłodno a w ciągu dnia upalnie - dlatego delikatna narzutka powinna się zawsze znaleźć w naszej torbie. A jak o niej mowa - Glinka wybrała obszerną torbę, która pomieści wiele kobiecych skarbów.

A co do naszego zestawu? Spódniczka mini pochodzi z kolekcji polskiej marki The Odder Side, zaś torba od polskich projektantek tworzących pod znakiem MAKO. A co jeśli chodzi o wyprzedaże? W Mango, gdzie znalazłyśmy baleriny w stylu Kasi już od kilku dni panują wyprzedaże. Podobnie jak w H&M, gdzie kupicie turkusową bluzkę czy Zarze skąd wybrałyśmy granatowy płaszczyk. Zatem do dzieła!

