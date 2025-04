Kasia Tusk została nagrodzona statuetką najlepszej bloggerki w naszym kraju przez znany sklep internetowy Zalando. Opinie są sprzeczne, ale jedno jest pewne, córka naszego byłego premiera jest bardzo interesującą osobą. Nie robi wokół siebie tyle szumu, co inne koleżanki szafiarki, a i tak uwielbiają ją tysiące ludzi. Tym razem celebrytka postawiła na bardzo prosty look, jaki?

Ubierz się w stylu Kasi Tusk

Sukienka w kratkę, z niewielką kopertówką i cielistymi szpilami. Dziewczęca i skromna stylizacja w jej wykonaniu jest bardzo łatwa do skopiowania. My podobne rzeczy znalazłyśmy w popularnych sieciówkach. Sukienkę odnalazłyśmy w sklepie Topshop, kopertówkę w zimowej kolekcji Zary, a czółenka na niewielkim obcasie w F&F. Zaglądając do naszej galerii znajdziecie ceny!

