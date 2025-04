Światowej klasy top modelka Kasia Struss zaszczyciła swoją obecnością ostatni pokaz Roberta Kupisza na zimę 2016/2017. Gwiazda wybrała na tę okazję casualowy look bardzo w swoim stylu. Trochę rocka, wygodnie i bardzo modnie. Czerń, która zawsze jest trafionym kolorem przecięta must-have sezonu czyli kożuchem (w tym przypadku model, który ma na sobie pochodzi z poprzedniej kolekcji Kupisza). My wybrałyśmy się na poszukiwania do znanych sieciówek w poszukiwaniu ubrań w jej stylu. Udało się!

Ubierz się w sieciówkach jak Kasia Struss

Czarny kożuch znalazłyśmy na stronie internetowej Topshop, zaś spodnie ze wstawkami na kolanach z suwaków znajdziecie w nowej kolekcji Tally Weijl. Idąc dalej na poszukiwania sieciówkowych perełek trafiłyśmy na motocyklów w stylu gwiazdy w F&F. A na koniec czarny top, który aktualnie kupicie na przecenie w sklepie Troll. Jak wam się podoba?

fot. ONS.pl

