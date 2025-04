Kasia Stankiewicz wraca do medialnego świata? Chyba tak i to w jak najlepszym stylu. Artystka pojawiła się podczas warszawskiego pokazu polskich projektantów HUSH #BEGINDESIRE. Gwiada, która zazwyczaj stawiała na stonowane stylizacje i spokojne kolory, na czerwonym dywanie pozowała w różowym komplecie, wzorzystym topie i seksownych szpilkach. Dla nas bomba!

Ubierz się jak Kasia Stankiewicz

Wokalistka miała na sobie różowy komplet polskiej marki Solar. Podobnie jak top w czarne maziaje - ten też jest z metką Solar. Gwiazda swój look uzupełniła boskimi szpilkami Hego's Milano i zegarkiem na parcianym pasku. My podobny model znalazłyśmy w kolekcji kultowej marki Nixon. Jeśli podobają wam się ubrania i dodatki w stylu Kasi zajrzyjcie do naszej galerii tam znajdziecie ich ceny!

