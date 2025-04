Karolina Malinowska pojawiła się na wczorajszej premierze nowego modelu torebki Sabriny Pilewicz #OSSI. Gwiazda wybrała szary total look w casualowym stylu. Delikatne bordowe akcenty prezentowały się świetnie, poza tym cały look wygląda tak, że aż się chce by było chłodno. Obszerny sweter z golfem do tego prosty płaszcz, torebka z frędzlami i kapelusz. Kochamy ten look!

Ubierz się jak Karolina Malinowska w szarościach

Szary płaszcz znalazłyśmy w nowej kolekcji Solar na jesień i zimę 2015/2016. Wśród nowości z Aryton wybrałyśmy piękny sweter. Zaś dokładnie tę samą torebkę, którą nosi Karolina znajdziecie w sklepie internetowym Milate.

Szare rurki kupicie m.in. w Tally Weijl zaś kapelusz fedora w nowej kolekcji Mango. Na koniec bordowy akcent w postaci botków. Nasz wybór padł na eleganckie botki na szpilce z Celebrity.eu. Jak oceniacie całość?

