Kamilla Baar to jedna z najlepiej ubranych polskich gwiazd a już na pewno jedna z najpiękniejszych. Aktorka od dawna stawia na modne i stylowe looki. Od jakiegoś czasu jest ambasadorką MarcCain. A co za tym idzie często pojawia się w ciuchach zaprojektowanych przez ten dom mody. I właśnie podczas spotkania prasowego tego brandu Baar pojawiła się od stóp do głów w projektach tej marki. Wielkie grochy w różnych kolorach, biały płaszcz i pasujące do koszuli dodatki wyglądały na niej świetnie.

Kamilla Baar nosi projekty MarcCain

Niby niecodzienne połączenie, ale świetnie w tej wersji ze sobą zagrało. Duże grochy w odcieniach czerni i niebieskiego bardzo do siebie pasują. Podobnie jak lakierowane szpilki i niewielka kopertówka w odcieniu baby blue. Ceny wszystkich rzeczy, które ma na sobie celebrytka znajdziecie zaglądając do naszej galerii.

Jednak Kamilla Baar to nie jedyna gwiazda, która stawia na ubrania tej marki. Na długo przed nią, bo na pokazie kolekcji w Nowym Jorku, w spódnicy w grochy zaprezentowała się zwyciężczyni Oscara - Hilary Swank. Wysoka aktorka połączyła ją z czarnymi czółenkami i elegancką bluzką w intensywnym kolorze. Która według was wypadła lepiej w spódnicy z grochy? Zagłosujcie w naszej sondzie!

