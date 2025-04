Julianne Moore ma 54 lata i wciąż wygląda fantastycznie. Rudowłosa piękność od dawna zaliczana jest do najlepiej ubranych gwiazd na świecie. Nic dziwnego jej styl to połączenie ponadczasowości, ekstrawagancji i kobiecego seksapilu. Aktorka po prostu wie, w czym dobrze wygląda i wykorzystuje to nie tylko na czerwonych dywanach Hollywood, ale i na co dzień.

Julianne Moore nosi designerskie ubrania

Wyjątkowa 54-latka uwielbia designerskie ubrania, a biorąc pod uwagę, że nie może narzekać na brak dobrze płatnej pracy - może pozwolić sobie na kosztowne ubrania. Tym razem podczas National Board Of Review Gala 2014 miała na sobie sukienkę z koronki i we florystyczny wzór. Projekt ten pochodzi z kolekcji włoskiego duetu Dolce & Gabbana. Koszt tej sukienki to niecałe 9,000 złotych. Zaś buty Aquazzura kosztują niewiele ponad 3,000 złotych. Obie rzeczy z łatwością znajdziecie w sklepach internetowych. Jakieś chętne...? :)

