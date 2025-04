Joanna Krupa wygląda świetnie na czerwonych dywanach. Jednak na co dzień wygląda równie efektownie. Gwiazda ostatnio pokazała się w fantastycznej stylizacji, którą można się zainspirować do looku na co dzień. Puszysty sweter Bohoboco, czarne legginsy i proste botki. A do tego stylowe dodatki i usta w cielistym kolorze. Jest szał!

Ubierz się jak Joanna Krupa

Pastelowy odcień niebieskiego świetne skomplementuje urodę blondynki, dlatego też po długich poszukiwaniach znalazłyśmy kaszmirowy sweter Balenciagi, który kupicie przez internet. Czarne legginsy pochodzą z H&M zaś botki z F&F.

Całość uzupełniłyśmy tak jak zrobiła to gwiazda biżuterią hiszpańskiej marki Tous - piękny wisior z charakterystycznym misiem a do tego złoty zegarek tej samej marki. Czarna torba również pochodzi z najnowszej kolekcji Tous. A na koniec pomadka w odcieniu nude z jesiennej linii Misslyn. Podoba się wam?

