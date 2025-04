Joanna Krupa pojawiła się ostatnio w klubie 1 Oak w Las Vegas. Polska gwiazda miała na sobie bardzo wyzywającą sukienkę, którą zestawiła, a raczej nie zestawiła z biustonoszem. Uwydatniony biust to bardzo odważny krok, jednak my zwróciłyśmy uwagę na całość. Bowiem biały total look będzie bardzo modny w nadchodzących miesiącach, Czemu zatem nie zainspirować się właśnie Dżoaną? Z poprawką na to, że nasza wersja jest dużo grzeczniejsza.

Ubierz się w biel jak Joanna Krupa

Sukienkę mini z niewielkim dekoltem znalazłyśmy w wiosenno-letniej kolekcji Intimissimi. Zaś białe szpilki z ozdobnym obcasem to model pochodzący z Gino Rossi. Do tego niewielka kopertówka z Parfois i pierścionek z dużym oczkiem - niestety nie tym diamentowym - z Yes. A na koniec makijaż. Usta cielistym kolorze od Bourjois (premiera tego odcienia w marcu 2015), oraz złoto na powiekach od Catrice. Podoba się wam?

