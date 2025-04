Paparazzi przyłapali Jessicę Albę na lotnisku LAX w Los Angeles. Gwiazda w białej stylizacji wyglądała nonszalancko i po prostu fantastycznie. Płaskie buty w kolorze pastelowym w połączeniu z dżinsowymi boyfriendami wyglądają świetnie. Do tego piękny biały płaszcz, prosta koszula w paseczki, ekstrawaganckie okulary z przeźroczystymi oprawkami. A do tego dopasowana kolorystycznie torba dobrze ze sobą grają. Nie możemy również zapomnieć o nieodzownym elemencie każdej chyba podróży - walizce. Prosty, niezobowiązujący i bardzo modny look na każdą podróż w sezonie.

Reklama

Ubierz się modnie na podróż jak Jessica Alba

Biały płaszcz znalazłyśmy w wiosenno-letniej kolekcji Michaela Hekmata dla Blessus, zaś koszula pochodzi również od rodzimego brandu Medicine. Dżinsy z przetarciami kupicie w sklepach H&M, zaś płaskie i stylowe buciki to model pochodzący z nowej kolekcji Loft37.

Torebkę znajdziecie w ofercie znanej sieciówki Tally Weijl a okulary przeciwsłoneczne to New Yorker. A na koniec walizka. Podobną do tej, z którą podróżuje Jessica Alba kupicie (aktualnie w promocyjnej cenie), w sklepach Wittchen. Jak widać polskie marki i znane sieciówki pomogą wam w tym by w podróży wyglądać jak hollywoodzka gwiazda. Podoba się wam ten zestaw?

Reklama

Więcej mody w stylu gwiazd:

Socha vs. Ogórek, która lepiej w białej sukience?

Zagłosuje na najlepszy look z MET Gala 2015

Stylowa księżna Kate chwilę po narodzinach córki