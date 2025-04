Jessica Alba to jedna z tych gwiazd, którą warto obserwować. I którą warto się inspirować. Podczas weekendu na 4 lipca (Święto Niepodległości w Stanach Zjednoczonych), aktorka wybrała się z rodziną na lunch. Miała na sobie doskonałą stylizację na upalne dni, podczas których nie możemy się zbytnio rozbierać bo idziemy w miejsce - gdzie to by nie wypadało.

Ubierz się jak Jessika Alba na wyprzedażach

Dżinsy w jasnym kolorze znalazłyśmy w promocyjnej cenie w H&M zaś denimową koszulę przewiązaną w pasie kupicie na wyprzedaży w Zarze. Do tego tank top z Mango i kapelusz. Obie rzeczy w obniżonych cenach.

#Carlife in traffic 4th of July weekend! 🇺🇸🎆 Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Jessica Alba (@jessicaalba) 3 Lip, 2015 o 2:39 PDT

Look w stylu Jessiki Alby uzupełniłyśmy masywnym zegarkiem Casio Sheen a także ultra modnymi klapkami Birkenstock w kolorze białym. Jessica miała ze sobą piękną, niewielką torebkę w kolorze różowym na długim pasku. A na koniec okulary w panterkę - Mango przecenione o połowę. Podoba się wam?

