Jessica Alba mimo, że nie jest zaliczana do najpopularniejszych fashionistek - doskonale wie, jak się dobrze ubrać. Nawet na co dzień. Gwiazda wciąż eksploruje swój styl, nosząc ubrania z najróżniejszych dekad. Widziałyśmy już ją w zestawie z lat 70., 80. czy nawet grunge'u lat 90. Trzeba przyznać, że we wszystkim wygląda fantastycznie.

Reklama

Ubierz się w stylu Jessiki Alby

Aktorka wybrała tym razem look, który doskonale sprawdzi się na wiele okazji. Dżinsy, luźna marynarka z szalikowym kołnierzem i top z nadrukiem to proste połączenie, które jest wciąż bardzo na czasie. Gwiazda swój codzienny zestaw urozmaiciła mocnymi dodatkami. My wybrałyśmy z tej okazji masywne bransolety ze znanych sieciówek - River Island i H&M. Do tego szałowy zegarek Smartwatch Samsung Gear 2, którego pasek został stworzony przez projektantów marki Moschino i naszyjnik z Claire's. Podoba wam się ten zestaw?