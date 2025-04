45-letnia Jennifer Lopez ostatnio pojawiła się w nowej fryzurze czym wzbudziła ogromne zainteresowanie. Nas jednak zainteresowała bardziej jej stylizacja. Goły brzuch to zawsze dyskusyjna opcja na ubranie się. Jednak z związku z tym, że moda na lata 90. powróciła proponujemy wam stylizację z krótkim swetrem w świetnym stylu. W końcu w wersji Jennifer Lopez.

Pamiętajcie jednak, że by założyć sweterek w tym stylu musicie pamiętać żeby zadbać o płaski brzuch. Jeśli nie jesteście pewne swojej figury zrezygnujcie z tego looku. W końcu ubieramy się ładnie po to by czuć się swobodnie i dobrze we własnym ciele. Nie warto zatem stawiać na looki, które podkreślają mankamenty naszej figury.

Płaski brzuch w 7 dni - jak to zrobić?

Ubierz się jak Jennifer Lopez

Jennifer połączyła krótki sweter z modnymi dżinsami z rozszerzanymi nogawkami. Duża torba i szpilki na platformie ukryte pod dzwonami, które optycznie wydłużyły nogi. Do tego obowiązkowe okulary przeciwsłoneczne i biżuteria. Ukochane przez artystkę kolczyki - koła i duże pierścionki uzupełniły całość. Zatem gdzie znalazłyśmy ciuchy i dodatki w jej stylu?

Dżinsy - dzowny kupicie w Topshopie podobnie jak krótki sweterek. Okulary przeciwsłoneczne i pierścionek pochodzą z F&F a szpilki z polskiej firmy Solo Femme. Do tego torebka marki Milate i look a la Jennifer Lopez gotowy. Podoba się wam?

