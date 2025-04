Od czasu do czasu pojawia się gwiazda, która ma na sobie look niemal doskonały. Przynajmniej w naszej opinii. Tak się właśnie stało z niepozornym zestawem, który miała na sobie niedawno 42-letnia Heidi Klum. Prosty, ale seksowny, na luzie, ale z klasą. Kochamy to!

Reklama

Heidi Klum w modnym looku na co dzień

Top modelka miała na sobie obcisłe rurki, który połączyła z topem na cienkich ramiączkach. Zestaw banalny, jednak fakt, że bluzka była z jedwabiu i pięknie połyskiwała nadało to całości seksapilu. W końcu przywodził na myśl koszulkę nocną. Gwiazda miała na sobie wygodne botki w kolrze czarnym i prostą, dużą torbę. Modowego smaczku całości nadały czarne paznokcie. Rockowe i sexy!

At last.... home sweet home With my buddy @officialmelb Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Heidi Klum (@heidiklum) 27 Sie, 2015 o 12:50 PDT

Botki w stylu Heidi Klum - na wygodnym obcasie znajdziecie w nowej kolekcji polskiego brandu Loft37. Zaś bluzkę kupicie w H&M. Dżinsy znalazłyśmy w jesiennej kolekcji F&F zaś naszyjnik z serduszkiem na Zalando.pl. Całość uzupełniłyśmy czarną torbą z Mango i okularami kultowej marki z Australii - AM Eyewear. Podoba się wam całość? Bo my na pewno z chęcią ją skopiujemy!

Reklama

Więcej jesiennych inspiracji:

Pierwsze propozycje z jesiennych kolekcji 15 rzeczy z wyprzedaży, które będziesz nosiła jesienią Trend sezonu - odkryte ramiona