Grażyna Torbicka to doskonały przykład kobiety po 50-tce, która w doskonały sposób stylizuje się na co dzień i wieczorne imprezy. Tutaj, podczas benefisu Jacka Cygana gwiazda telewizji postawiła na czerń. Skórzane spodnie w połączeniu z botkami wyglądały jak jedna, stylowa całość. Do tego czarny sweterek z białą wstawką, złote kolczyki i torebka na długim pasku. Stylowo, modnie i odpowiednio do wieku.

Ubierz się jak Grażyna Torbicka

Sweterk znalazłyśmy w nowej kolekcji Camaieu, skórzane spodnie w popularnej sieciówce Moodo, a botki w sklepie internetowym. Do tego torebka z jesienno-zimowej kolekcji Parfois i tanie kolczyki z H&M. Całość oceniamy na 5-tkę! Oby każda babka w jej wieku wyglądała tak fantastycznie.

