Ewa Chodakowska to jedna z tych gwiazd, które utwierdzają nas w przekonaniu, że sportowe ciuchy są niekiedy bardziej stylowe niż te noszone na co dzień. W końcu coraz więcej z nas spędza czas na aktywności fizycznej - wtedy też musimy wyglądać stylowo i modnie. Właśnie do tego, królowa rodzimego fitnessu inspiruje za każdym razem.

Ewa Chodakowska nosi designerskie ubrania sportowe

Gwiazda na imprezie "Big Milka" w Sopocie miała na sobie sportową kolekcję Stelli McCartney stworzoną dla marki adidas. Boska panterka to hit jesienno-zimowej linii StellaSport. Rzeczy są świetne a do tego nie tak bardzo drogie.



|fragment kampanii StellaSport adidas AW2015/2016|

Ewa miała na sobie długie legginsy z ozdobną gumką, dopasowany printem top z neonowymi wstawkami a także żółte buty adidas Bounce również w kolorze żółtym. Wszystko grało ze sobą doskonale. Ulubiona trenerka Polek swój look z logo adidas połączyła z bluzą z tej samej kolekcji. Rzeczy są tak świetne, że można jest spokojnie nosić nie tylko podczas treningu.

