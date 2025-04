Eva Longoria pojawiła się w Los Angeles na premierze swojego nowego filmu "Frontera". 39-letnia gwiazda na czerwony dywan wybrała modną sukienkę w kolorze białym, szpilki w kolorze nude, mocny makijaż oczu i pastelowe dodatki. Zobaczcie gdzie nasza redakcja znalazła ubrania w jej stylu.

Ubierz się jak Eva Logoria

Białą sukienkę z baskinką zamieniłyśmy na spódnicę i bluzkę w falbanką na biodrach. W ten sposób oba elementy wykorzystacie w wielu innych stylizacjach. Buty w jej stylu znalazłyśmy w H&M, a ozdobne kolczyki punktowe w River Island. Do tego pastelowy makijaż ust i manicure. Pomadka pochodzi z najnowszej kolekcji Diora, a lakier do paznokci to hit Catrice. A teraz sprawdźcie ich ceny!

Zajrzyjcie do galerii z ubraniami w stylu Evy Longorii: