Lada chwila rozpoczyna się festiwal filmowy w Wenecji. Gwiazdy tłumnie przybywają do tego bajecznego miasta, a wśród nich można było spotkać Emmę Stonę. 25-letnia gwiazda najnowszego filmu Woodiego Allena to jedna z najbardziej stylowych aktorek młodego pokolenia. Dlatego zainteresował nas jej stonowany look w paryskim stylu. Minimalistyczny z mocnym akcentem.

Reklama

Ubierz się jak Emma Stone

Emma Stone do Wenecji przybyła w czarnych spodniach, nasz zamiennik znalazłyśmy w F&F. Czarnym sweterku w serek (nasz wybór to model z Esprit), czarnym trampkach (model znalazłyśmy w H&M), zaś okulary przeciwsłoneczne to model z brytyjskiej sieciówki Claire's. A na koniec mocny akcent, czyli brązowy plecak. My podobny znalazłyśmy w jesiennej kolekcji CCC. Zobaczcie, to i więcej zaglądając do naszej galerii.

Reklama

Więcej mody w stylu gwiazd:

Ubierz się jak Eva Longoria

Stylowe porady wielkich ikon mody

Ubierz się jak brytyjska top modelka

Zajrzyjcie do galerii z ubraniami w stylu Emmy Stone: