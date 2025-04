29-letnia Ellie Goulding to doskonały przykład gwiazdy, która ma swój styl i chociaż podąża za najnowszymi trendami wciąż widać w jej lookach osobowość. Artystka ostatnio została sfotografowana przez paparazzi na ulicy gdy wychodziła z kawiarni. Miała na sobie czarny total look. Bluzę z modnymi frędzlami, spodnie i botki na obcasie. Ellie Goulding uzupełniła ten zestaw okularami przeciwsłonecznymi i naszyjnikiem. Jak wam się podoba?

Ellie Goulding w czarnym total looku

Postanowiłyśmy znaleźć wszystkie ubrania w polskich sklepach. Udało się. Czarną bluzę z frędzlami kupicie w kolekcji Edyty Jermacz zaś czarne spodnie w Resort 2016 linii Blessus od Michaela Hekmata. Botki pochodzą z kolekcji Loft37 zaś Naszyjnik w Herstory Design. Okulary to projekt Westwood. Wszystkie ceny znajdziecie zaglądając do naszej galerii.

fot. ONS.pl

Ellie Goulding uwielbia czerń. Nawet w kampanii jej najnowszego projektu z MAC Cosmetics wystąpiła w czarnej kreacji. Gwiazda dołączyła do zacnego grona, które projektuje kolekcje kosmetyków dla tego amerykańskiego potentata. Inspirując się światłem i ciemnością, które na co dzień są obecne w jej artystycznej twórczości, stworzyła dokładnie przemyślaną kolekcję zawierającą w sobie jej 2 popisowe looki: niewymuszonej naturalności za dnia, a nocą zapierającej dech w piersiach seksbomby. Jak wam się podoba? Produkty do makijażu sygnowane jej nazwiskiem trafiły do sprzedaży w styczniu.

fot. MAC Cosmetics

