Edyta Herbuś pojawiła się na wczorajszym pokazie Bohoboco w świetnej stylizacji. Prostej do skopiowania a jakże efektownej. Czarna koszula w połączeniu ze spódnicą z dużym rozporkiem sprawia wrażenie eleganckiej kreacji. Do tego białe szpilki, designerska torebka z polską metką i czerwony manicure. Jest klasyka, jest seksapil i styl. Look doskonały!

Ubierz się w prosty sposób jak Edyta Herbuś

Czarna koszula i spódnica powinna się znaleźć w garderobie chyba każdej z nas. Dlatego połączenie tych 2 elementów nie powinno być tak skomplikowane a do tego efekt jest powalający. Czarną spódnicę z głębokim wcięciem znalazłyśmy w River Island zaś czarną koszulę z lejącego się materiału w H&M.

Całość uzupełniłyśmy czerwonym lakierem do paznokci z wiosenno-letniej kolekcji Dior i torebką, którą kochają polskie gwiazdy. Chodzi oczywiście o model "Palermo" Sabriny Pilewicz. Edyta Herbuś wybrała torebkę w kolorze srebra. A na koniec buty. My białe niebanalne szpilki znalazłyśmy w kolekcji Wittchen. Uwaga aktualnie są w cenie promocyjnej!

