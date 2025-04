Edyta Herbuś to gwiazda, którą Polki uwielbiają. Jest jedną z tych celebrytek, które oprócz tego, że są utalentowane i sympatyczne - świetnie wyglądają. Jej styl jest inspiracją dla wielu kobiet. Herbuś łączy seksowne wdzianka z ubraniami z sieciówek i od polskich projektantów. Lubi smart-casulowe zestawienia i właśnie w tego rodzaju zestawieniu pojawiła się na otwarciu ekskluzywnego butiku z lodami Carte d'Or Cafe.

Ubierz się jak Edyta Herbuś

Aktorka w bardzo umiejętny sposób połączyła elegancki płaszcz z luźnymi dżinsami. Seksowne szpilki i elegancka koszula uzupełniły ten wiosenny look doskonale. W związku z tym z przyjemnością wyszukałyśmy ubrań w stylu Edyty Herbuś, dzięki którym każda z was będzie wyglądać fantastycznie.

Spodnie, które znajdziecie w naszej galerii kupicie w sklepach Levi's zaś koszulę znajdziecie w sklepie internetowym Topshop. Szara, pikowana torebka pochodzi z kolekcji Top Secret a płaszcz z Marc O'Polo. Do tego lakierowane szpilki z Dorothy Perkins i boskie okulary przeciwsłoneczne. Ta modowa perełka z ozdobnymi zausznikami to projekt Dolce & Gabbana. Na koniec jeszcze dopasowany kolorystycznie akcent w postaci lakieru do paznokci. Szary odcień znajdziecie między innymi w limitowanej kolekcji Catrice. Jak się wam podoba ten look?

