Edyta Herbuś pojawiła się w miniony weekend w wiosce Świętego Mikołaja w looku doskonałym na zimowe chłody. Klasyczny, elegancki i z modnymi dodatkami. Trzeba przyznać, że szarości i czerń to zawsze dobre rozwiązanie, a Edyta Herbuś po raz kolejny udowodniła, że wie jak dobrze wyglądać bez względu na okazję, czy porę roku.

Ubierz się jak Edyta Herbuś

Szary płaszcz w jej stylu znalazłyśmy w najnowszej kolekcji Esprit, zaś czarne spodnie pokryte gumą w sklepie New Yorkera. Do tego botki z połyskującej skóry z Hego's Milano. Do tego torebka z nowej kolekcji Sabriny Pilewicz i rękawiczki Wittchen, które aktualnie są w promocji. A na koniec golf z odcieniu jasnego niebieskiego z F&F. Podoba wam się ta stylizacja?

