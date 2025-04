Edyta Herbuś pojawiła się ostatnio na imprezie Somersby gdzie zaprezentowała swoją imprezową stylizację. Szarość i czerń to zawsze dobry wybór. A aktorka i tancerka to jedna z najlepiej wyglądających polskich gwiazd, więc warto obserwować, jak chodzi ubrana. Jeśli się inspirować to tymi najlepszymi.

Ubierz się jak Edyta Herbuś

Sukienkę w jej stylu znalazłyśmy w ofercie Roberta Kupisza, zaś seksowne botki peep-toe to cudeńko z kolekcji polskiej marki Loft37. Look w stylu Edyty Herbuś uzupełniłyśmy kopertówką River Island i czarna kamizelką, którą znajdziecie w internecie. Gwiazda swoją stylizację uzupełniła manicurem i pedicurem w głębokim odcieniu czerwieni. Lakier w tym kolorze kupicie w MAC Cosmetics.

