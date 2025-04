Dorota Czaja pojawiła się niedawno na konferencji prasowej prezentującej nowy na polskim rynku japoński suplement diety – Oligo Elite. Gwiazda, która zawsze wygląda fantastycznie tym razem również nas nie zawiodła. Połączyła codzienny look z ekstrawaganckimi dodatkami i nietuzinkowym płaszczem w cytrynowym odcieniu. Prosty, niewymuszony a bardzo modny zestaw możecie stworzyć zaglądając do naszej galerii zdjęć. Tam znajdziecie ubrania i akcesoria w stylu gwiazdy.

Ubierz się jak Dorota Czaja

Udało nam się znaleźć płaszcz podobny do tego, który miała na sobie Czaja w internetowym sklepie Topshop. A do tego w promocyjnej cenie! Dżinsowe rurki to klasyk z wiosenno-letniej kolekcji Levi's a beżowe czółenka pochodzą z oferty polskiej marki Solo Femme.

Białą bluzkę znalazłyśmy w F&F a srebrny zegarek wśród nowości marki Kenneth Cole. Do tego jeszcze srebrna torebka "diament" od Sabriny Pilewicz i czerwony lakier do paznokci. Nasz typ to odcień pochodzący z nowiutkiej kolekcji Bourjois. Jak wam się podoba nasz miks?

