Doda Rabczewska zawsze wzbudza wiele emocji. A że dawno jej nie widziałyśmy postanowiłyśmy rozłożyć jej najnowszą stylizację na czynniki pierwsze. Gwiazda pojawiła się na konferencji prasowe sylwestrowej nocy ze stacją Polsat i jak na diwę przystało wyglądała świetnie. Chociaż zdajemy sobie sprawę, że nie każdemu jej styl przypada do gustu. Ekstrawagancka sukienka mini, wysokie szpilki, kapelusz i futro. Podoba się wam?

Reklama

Ubierz się w stylu Dody Rabczewskiej

Sukienkę, jednak w bardziej stonowanej wersji znalazłyśmy na Pakamera.pl, szpilki wybrałyśmy z zimowej kolekcji Zary, a okulary przeciwsłoneczne to klasyki od Ray-Bana. Do tego kapelusz z River Island, złote kolczyki z Zielonego Kota i czarne futerko z F&F. Look a la Doda gotowy!

Reklama

Więcej mody w stylu wielkich gwiazd:

Gwiazdy na świątecznej imprezie w Los Angeles

Sylwestrowy look w stylu Georgii May Jagger

Sarah Jessica Parker w stylizacji haute couture