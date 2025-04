Gwiazda światowe modellingu zawsze zwraca na siebie uwagę.Tym razem na rozdaniu nagród BRIT 2015 zrezygnowała z wielkiej kreacji na rzecz stylizacji z metką Yves Saint Laurent. Look w stylu lat 70., a raczej gwiazdy rocka z tego okresu bardzo do niej pasuje. Sandałki na obcasie, proste spodnie i koszula spod której wystawał ozdobny stanik. Do tego stylowy kapelusz i mocno podkreślone oko. Lubimy to!

Reklama

Ubierz się jak Cara Delevingne

Koszulę w stylu Yves Saint Laurent znalazłyśmy w nowej kolekcji Mango, zaś proste rurki w kolorze czarnym kupicie w sklepach Lee. Do tego buty na słupju z F&F i kapelusz z Arytona. Look w stylu pięknej Brytyjki uzupełniłyśmy biżuterią APM Monaco i cieniami do powiek Dior. Komplet, który wybrałyśmy świetnie pasuje do zielonookich. Podoba się wam?

Reklama

Więcej mody w stylu gwiazd:

Joanna Przetakiewicz nosi buty za prawie 3 tysiące złotych

Dakota Johnson w modnej kracie gingham

Stylizacje gwiazd na imprezie muzycznej