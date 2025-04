Styl Cameron Diaz to połączenie elegancji i wygody, dlatego tak bardzo podoba się kobietom na całym świecie. Jak uzyskać taki efekt? Jednolity kolor i prosty, nieco luźny krój ubrań oraz modne dodatki to podstawa. Podpowiadamy, gdzie możecie znaleźć rzeczy w jej stylu.

Ubierz się stylowo jak Cameron Diaz

Zestaw w modnym kolorze pudrowego różu skompletujecie wybierając bluzkę Dorothy Perkins, z rękawem ¾ na zalando.pl oraz rozszerzane spodnie z oferty bonprix.pl. Całość podkreśli wąski pasek w tym samym odcieniu, z fantazyjnym, pozłacanym zapięciem marki La Redoute.

Białe koturny znajdziecie w sklepie Stili.pl. Przepiękną i stylową bransoletkę w złotym kolorze możecie dostać na murrano.pl. Pierścionek z białym elementem, nawiązującym do butów kupicie w H&M. Natomiast elegancki naszyjnik z łańcuszków, również w złotym kolorze znajdziecie w sklepach Camaieu.

Z różowym świetnie komponuje się kolor czarny, który przełamuje cukierkowy klimat i nadaje całości nutkę zmysłowości oraz tajemniczości. Modne akcesoria w tym kolorze to: designerski telefon Samsung Galaxy S6 oraz kopertówka Parfois. Cameron zdecydowała się też na paznokcie w czarnym odcieniu, dopasowanym do stylowych dodatków. Jak wam się podoba ten look?