Anna Popek po raz kolejny zaangażowała się w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W tym roku podczas nagrania w studiu znana dziennikarka pojawiła się w iście wiosennej stylizacji, mimo zimowej aury za oknem. 46-letnia Anna Popek odważnie połączyła kolory. Żółty top i niebieskie szpilki, a do tego złote dodatki i spodnie o długości 7/8. Dla nas bomba!

Reklama

Ubierz się jak Anna Popek

Prezenterka miała na sobie puszysty top z H&M. Znajdziecie go aktualnie na zimowych wyprzedażach! Spodnie w jej stylu znalazłyśmy w ofercie marki Troll, zaś szpilki pochodzą z nowej kolekcji Bayla. Do tego pierścionki z Parfois i złoty zegarek DKNY. A na koniec makijaż, który można wykonać całkowicie wyjątkową paletą do oczu i ust Bobbi Brown. Według nas to jeden z jej najlepszych looków. A jakie jest wasze zdanie?



Reklama

Więcej mody w stylu gwiazd:

Nowojorski styl Nicki Minaj. Ładny?

Julianne Moore stawia na drogie ubrania

Karnawałowa stylizacja Taylor Swift