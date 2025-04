Anna Mucha to jedna z najbarwniejszych postaci rodzimego show biznesu. Wie jak wyglądać dobrze, ale i czasem zalicza stylizacyjne wpadki. Tym razem aktorka pojawiła się w nowym butiku Andrzeja Jedynaka w Warszawie, gdzie przymierzała najnowsze projekty marki. Jedna z jej stylizacji wyjątkowo przypadła nam do gustu dlatego postanowiłyśmy rozłożyć ją na czynniki pierwsze. Koturny na niebotycznej podeszwie zamieniłyśmy na te w wygodniejszej (niższej), formie a kurtkę Jedynaka z jesienno-zimowej kolekcji na tańszą wersję z popularnego sklepu. Zatem do dzieła!

Połączenie szarości i bieli jest dosyć banalne, ale w miksie z koturnami całość zyskała nowego smaczku. Kobieco, wiosennie i na wiele okazji. Zatem zaczynamy z naszymi zamiennikami. Szarą sukienkę znalazłyśmy w nowej kolekcji polskiej marki Troll zaś kurtkę wyszukałyśmy w Bonprix.

Zaś pomarańczowe koturny to model, który kupicie w sklepach PrimaModa. Całość uzupełniłyśmy niedrogimi bransoletkami z H&M i białym lakierem do paznokci Wibo. Anna Mucha zarówno manicure jak i pedicure miała w tym kolorze. Iście wiosennie...

