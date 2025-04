Anna Lewandowska pojawiła się ostatnio w Dzień Dobry TVN w ultra seksownej stylizacji na ciepłe dni. Krótkie szorty z kieszeniami, elegancka bluzka z dopasowanymi kolorystycznie botkami na szpilce a do tego casualowa torebka na długim pasku, delikatny manicure i ekstrawaganckie okulary przeciwsłoneczne.

Połączenie szortów i sandałków na obcasie jest bardzo sexy! Ania Lewandowska wybrała model z wiązaniem i frędzlami. My zastąpiłyśmy go butami z Topshop w tym samym kolorze jednak o trochę innej formie. Szorty zaś znalazłyśmy w ofercie Drywash. Koszula w kolorze zgniłej zieleni nadaje temu codziennemu lookowi odrobiny elegancji. Do tego okulary ekskluzywnej marki AM Eyewear i torebka na długim pasku od Loft37. Oryginalnie Lewandowska wybrała model z kolekcji Gucci.

Całość uzupełniłyśmy skórzaną bransoletką Tous i lakierem do paznokci Dior w lekko różowym kolorze. Całość prezentuje się doskonale! Zestaw w tym stylu sprawdzi się zarówno na randce jak i na letniej imprezie. Podoba się wam?

