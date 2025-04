Anja Rubik pojawiła się na imprezie u Emmanuelle Alt (naczelnej Vogue Paris) w doskonałej stylizacji, którą każda z Was może odtworzyć w domu. Granatowa marynarka oversize przewiązana w pasie, do tego koronkowe szorty z sieciówki, sandałki na szpilce - koniecznie ozdobione frędzlami i niewielka kopertówka. Look na top modelkę gotowy!

Ubierz się w stylu Anji Rubik

Poszukując rzeczy w stylu naszej pięknej rodaczki pokierowałyśmy swoje pierwsze kroki do sieciówek. W końcu panujące wyprzedaże zachęcają. Zatem zaczynamy! Granatową marynarkę z lejącego się materiału znajdziecie w Mango zaś pasek, którym ją przewiążecie w F&F.

Look who found me at the Vogue Paris Foundation last night :) thanks for taking the shot @saskialawaks @lestwinsoff @lestwinson #vogueparisfoundation Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Anja Rubik (@anja_rubik) 7 Lip, 2015 o 1:02 PDT

Szorty z koronki kupicie w H&M (niestety póki co przez obniżki cenowej), zaś sandałki z frędzlami znajdziecie na Zalando.pl, gdzie wyprzedaże mają się bardzo dobrze. Do tego torebka z Top Secret. Uzupełnieniem całości jest oczywiście kawałek materiału na szyi (bardzo w stylu lat 90.), i kok. Chyba to nie stworzy nikomu zbyt wielkiego problemu?

