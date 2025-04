Angelina Jolie to wciąż jedna z najpiękniejszych kobiet na świecie. Tym razem paparazzi przyłapali ją w Nowym Jorku, gdy ta rozdawała autografy. Elegancka, szczupła i wysoka gwiazda nawet w prostej stylizacji robiła wrażenie. Pomyślałyśmy więc, że ten zestaw, który miała na sobie świetnie sprawdzi się jako biurowy komplet. Marynarka, spódnica, "lejąca" się bluzka i kozaki - czy może być coś prostszego?

Angelina Jolie w stylizacji do pracy

Szarą marynarkę, podobną do tej, którą ma na sobie gwiazda znalazłyśmy w Camaieu, podobnie jak elegancką bluzkę. Spódnicę wybrałyśmy z najnowszej kolelcji Simple CP, a kozaki z Hego's Milano. Do tego okulary z Parfois (tylko słońca nam brakuje!), i look gotowy. Podoba się wam?

