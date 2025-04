Aneta Kręglicka to jedna z najlepiej ubranych gwiazd w naszym kraju. A do tego ma 50 lat! Tak, wiele z was na pewno w to nie wierzy, ale nasza miss wygląda lepiej niż niejedna 30-stka. Dlatego też tak ją podziwiamy. Gwiazda jest elegancka, ale potrafi nawet w najprostszym zestawie wyglądać dobrze. Przykładem jej jej look z wczorajszej imprezy Magnum. Aneta Kręglicka założyła dżinsy, t-shirt polskiej marki z nadrukiem, beżowe szpilki i nonszalancko zarzuconą na ramiona marynarkę. Wyglądała pięknie!

Ubierz się w stylu Anety Kręglickiej

Zobaczcie zatem gdzie znalazłyśmy ubrania w jej stylu. Biała marynarka pochodzi z letniej kolekcji F&F, zaś granatowe rurki znalazłyśmy w ofercie marki Levi's. Beżowe szpilki z piękną fakturą skóry znajdziecie w sklepie Celebrity, zaś t-shirt z nadrukiem "Young Independent", to projekt marki o tej samej nazwie. Całość uzupełniłyśmy srebrnym zegarkiem Casio z kolekcji SHEEN. Na koniec makijaż. Pomadkę w różowym odcieniu znajdziecie w sklepach MAC Cosmetics a lakier to kolor z nowej kolekcji Inglot Soft Matte. Całość jest boska. Podoba się wam?

