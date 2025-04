Alicja Bachleda-Curuś pojawiła się na konferencji prasowej filmu "7 rzeczy, których nie wiecie o facetach". Nowa komedia, która będzie miała swoją premierę pod koniec stycznia 2016 zapowiada się fantastycznie, przede wszystkim dlatego, że ma świetną obsadę. Jednak my skupiamy się na stylu a trzeba przyznać, że Bachleda-Curuś, która zawsze wygląda fantastycznie tym razem doskonale wystylizowała sukienkę midi.

Reklama

Ubierz się jak Alicja Bachleda-Curuś

Sukienka midi wielu z nam kojarzy się z zakrywaniem zgrabnych nóg. Jednak jak widać na załączonych obrazkach aktorka umiejętnie łączy najnowsze trendy a do tego sprawia, że pozostają sexy! Sukienkę midi zmiksowała z klasycznymi szpilkami i modną ramoneską z aplikacjami. Całość uzupełniła niewielką torebką Prady i makijażem w odcieniach brązu, które podkreślają jej piękne oczy. Musimy przyznać, że gwiazda wygląda bardzo seksownie, ale na luzie. Fantastyczne połączenie!

fot. ONS.pl

Sukienkę w jej stylu w brzoskwiniowej tonacji znajdziecie w ofercie Topshop, zaś skórzaną kurtkę kupicie w sklepach H&M. Torebka Prady to już wyższa szkoła jazdy, jednak dla zapalonych fashionistek niekedy designerska torebka to kwestia miesięcy (lat?), oszczędzania. W końcu wszystko jest możliwe. Do tego szpilki Wittchen, które są aktualnie na przecenie w sklepie internetowym tej polskiej marki i brązowe cienie kultowej marki Bobbi Brown. Całość oceniamy na 5+! A wy?

Reklama

Więcej modnych hitów na jesień 2015:

14 modnych spódnic z najnowszych kolekcji Modne kolory jesieni - ognista czerwień Modne bluzy do 100 zł!