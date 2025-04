Paparazzi przyłapali Alessandrę Ambrosio na zakupach w Santa Monica (Kalifornia). Słynna top modelka, która w tym roku kończy 34 lata to jedna z najlepiej ubranych kobiet na świecie. Słynny Aniołek Victoria's Secret to matka dwójki dzieci, gwiazda i filantropka. Zazwyczaj widujemy ją odstawioną na czerwonych dywanach a jak wygląda na co dzień?

Ubierz się jak Alessandra Ambrosio

Okazuje się, że brazylijska top modelka (z polskimi korzeniami), wybiera komfortowe ciuchy, płaskie buty i luźne kroje. W Santa Monica pojawiła się w legginsach, wygodnych espadrylach i dekatyzowanej bluzie z nadrukiem. Identyczny model znalazłyśmy w jednym ze sklepów internetowych. Model marki Wildfox kosztuje 690 złotych.

Oprócz tego Alessandra Ambrosio stawia na modne dodatki. Nawet w stylizacji na co dzień nie zapomina o biżuterii i stylowej torebce czy okularach przeciwsłonecznych. Zwróciłyśmy również uwagę, że kok na czubku głowy związany jest kultową frotką, która była hitem lat 90. Podobne gumki do włosów znajdziecie w sieci H&M. Resztę rzeczy w stylu top modelki szukajcie w naszej galerii znajdującej się poniżej.

